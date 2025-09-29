Сократившему долг по алиментам звезде «Кадетства» Кириллу Емельянову все еще грозит уголовное дело

Российский актер Кирилл Емельянов, задолжавший по алиментам 730 тысяч рублей, сократил сумму долга до 502 тысяч. Однако он все еще может быть привлечен к уголовной ответственности.

Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказала юрист Янита Цвик.

Юрист напомнила, что звезда «Кадетства» все равно должен полностью погасить долг, чтобы избежать наказания по статье ст. 157 УК РФ.

«Если он не погасит возникшую задолженность, его могут привлечь сначала к административной, а затем и уголовной ответственности за неуплату алиментов, в том случае, если он не докажет отсутствие финансовой возможности и уважительный характер причины неуплаты алиментов», — объяснила эксперт.

Цвик добавила, что за неуплату алиментов без уважительной родителю может грозить наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до года. Либо лишением свободы от трех месяцев до одного года.

