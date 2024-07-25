Сократили производство вина: брат певицы Анжелики Варум забросил семейный бизнес в России

Олег, брат певицы Анджелики Варум, уже много лет ведет семейный бизнес, построенный на производстве вина. Однако не так давно он пересмотрел ситуацию с предпринимательской деятельностью на родине и улетел за границу. Оттуда он управляет компанией через третьих лиц, пишет «Абзац».

Прибыльным дело семьи Варум не назовешь. В последнее время производство несет убытки. Его продукцию не встретишь на полках магазинов, так как выпуск вина сократили. Кроме того, ситуацию ухудшают крайне низкие отзывы покупателей.

Варум бизнесом уже не занимается, хоть ей и принадлежит часть в нем. Брат певицы, принимавший в этом более активное участие, последовал примеру сестры: уехал за границу и абстрагировался от семейного дела.

«Олег уже некоторое время находится в Израиле, вместо него бизнес ведут другие люди. Олег и Анжелика уже не сильно закладывают силы в этот бизнес. Работают на том, что имеют. Расширять виноградники семья Варум не планирует в будущем в принципе», — рассказал журналистам виноградарь Дмитрий Казаченко, который приходится другом Олегу.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала в беседе с сайтом «Страсти» изменения во внешности Анжелики Варум. Она раскрыла секреты певицы.