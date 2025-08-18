«Сократ предупреждал»: Роза Сябитова рассказала, на каких девушках не стоит жениться

Сваха Роза Сябитова процитировала Сократа в размышлениях о выборе жены. Знаменитость дала совет мужчинам в Telegram-канале.

В личном блоге Роза поделилась мнением, что мужчинам стоит избегать ревнивых, завистливых и мелочных женщин. При этом сваха, сославшись на высказывание Сократа, заявила, что выбор спутницы — это «лотерея».

«Вся многонациональная житейская мудрость гласит о том, что дело не в том, кого «брать», а в том, кого обходить стороной. Слишком дорого может обойтись ошибка, особенно если она вкралась в жизнь под видом любви. Поэтому Сократ предупреждал мужчин о том, что выбор жены, это лотерея», — высказалась Роза.

По словам свахи, многие мужчины предпочитают связывать жизнь с непроблемной девушкой, которая не станет вызывать сомнений и тревог. Правда, по мнению Розы, такая спутница никогда не будет бороться за отношения.

«Так кого выбрать: стерву или милашку? Самодостаточную или зависимую? Ответ с кем он был все эти годы мужчина узнает, только прожив с ней годы», — резюмировала она.

