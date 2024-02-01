Соколовский вспомнил, как общался с Ритой Дакотой по поводу ссор с невестой

Российский певец Влад Соколовский рассказал о поддержке экс-супруги Риты Дакоты в период его ссор с невестой Ангелиной Сурковой. Об этом он заявил в эфире шоу «Злые языки» на Rutube.

Известно, что Соколовский и Рита Дакота расстались в 2018 году, спустя три года брака. Тогда артистка публично обвинила звездного мужа в изменах, вследствие чего пара продолжительное время не общалась.

Тем не менее вскоре бывшим супругам все-таки удалось помириться и стать друзьями. В 2019 году Соколовский начал встречаться с финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой, а в марте 2022-го у возлюбленных родился сын. Несмотря на идиллию в соцсетях, сам музыкант признается, что в начале романа он часто ссорился с избранницей.

«У нас была жутчайшая страсть, при этом мы разбивались друг о друга — через что мы только ни проходили. И ревности, и бойни, телефоны летели об стену, мы расставались пять раз», — вспомнил Влад.

В тот момент певец считал, что исправить ничего нельзя, поскольку они с Сурковой не подходят друг другу из-за разницы в характерах. Спасти союз помогла Рита Дакота, которая в ходе общения с бывшим мужем сообщила о своей симпатии к его новой возлюбленной.

«Когда мы с Ангелиной расходились, у нас Ритой был диалог. Она сказала: „Мне она нравится, хорошая девчонка“», — поделился исполнитель.

Ранее уехавшая в США Рита Дакота рассказала, вернется ли в Россию.