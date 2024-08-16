«Сохраняет демонов в голове»: сын Бари Алибасова заявил, что защищает отца с помощью шапочки из фольги

Сын Бари Алибасова сделал отцу шапочку из фольги, чтобы сохранить шумы в голове. Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне СМИ сообщили, что состояние Бари Алибасова ухудшилось — якобы, у основателя группы «На-на» нашли холестериновые бляшки в сосудах мозга. Эту информацию прокомментировал его сын. Бари Алибасов-младший заявил, что ничего серьезного в этом заболевании нет.

Сейчас сын артиста старается сохранить шумы в голове отца. Все из-за того, что эти шумы, по его словам, помогали Алибасову в создании хитов группы «Интеграл» и «На-на».

«Единственное, чем мы сейчас плотно занимаемся — это шумами в голове отца. Стараемся их сохранить. Да-да, не удивляйтесь. Самое страшное, что на фоне приема таблеток, у отца на несколько дней пропали шумы в голове», — объяснил он.

Шоумен заявил, что Алибасов-старший поручил ему и его сиделке создать специальную шапочку из фольги, которая могла бы удержать шумы в голове.

«Мы с ним — поклонники мистического триллера „Зло“. Идею с шапочкой подсмотрели в этом сериале. Шапочка сохраняет демонов в голове. Думаю, что и шумы в голове отца тоже связаны с демонами», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Бари Алибасов не подтвердил слухи об ухудшении здоровья.