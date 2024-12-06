Сок манго и 500 тысяч рублей: раскрыты детали райдера Натальи Штурм

Певица Наталья Штурм готова выступить в праздники за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Абзац.

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм готова выступить накануне Нового года за 550 тысяч рублей. При этом в праздничную неделю ценник за 45-минутное выступление падает до 500 тысяч рублей. В команде знаменитости три человека — звукорежиссер и два танцора.

Согласно опубликованному журналистами райдеру, Штурм для передвижения до площадки требует машину представительского класса, при этом в бытовом райдере особых изысков нет: бутерброды с колбасной нарезкой без жира, горячий зеленый чай, сок манго и салфетки. Алкоголя в перечне тоже нет.

Гонорар за выступление Штурм просит перевести минимум за три недели до концерта.

Ранее мы писали о том, что Чумаков раскрыл пункт в райдере, приводящий организаторов к истерике.