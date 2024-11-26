«Мир чудес»: певица Катя Лель заявила, что улетела из России

Певица Катя Лель сообщила о том, что улетела из России. Исполнительница хита «Мой мармеладный» вышла на связь в соцсетях и рассказала, что решила отдохнуть в Дубае.

Знаменитость выбрала для комфортного и приятного путешествия пятизвездочный отель. Она поделилась снимком, на котором позировала на фоне бассейна в стильном костюме с шортами и рубашкой.

«Мир чудес. Искренность льет, в сердце живет. Какая здесь невероятная атмосфера. Так изысканно, стильно. Погода просто вау», — написала Катя.

Пока артистка не стала говорить, приехала на курорт одна или со своей семьей. Напомним, что Лель воспитывает дочь Эмилию, которую родила от бизнесмена Игоря Кузнецова. Сейчас наследнице звезды 15 лет.

В 2023 году певица приняла решение о разводе и даже рассказывала подробности расставания. По словам знаменитости, они не ругались, а обнялись и даже пожелали друг другу счастья. После развода 50-летняя Катя верит в лучшее и не грустит, а поклонники отмечают, что женщина похорошела.

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