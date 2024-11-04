«Согласно дате и положению планет»: Сати Казанова о необычном имени новорожденной дочки

Сати Казанова рассказала про имя новорожденной дочки и состояние после родов. Об этом сообщает StarHit.

42-летняя певица впервые стала мамой в октябре 2024 года. Сати не спешит раскрывать имя новорожденной дочки, но отмечает, что оно редкое и выбрано «согласно дате, времени рождения и положению планет». Для певицы было важно, чтобы имя имело смысл.

«Имя должно быть счастливой звездой для малышки, а не просто красивым сочетанием букв или слов, услышанных в каком-то сериале», — высказалась звездная мама.

По словам Сати, она не очень хорошо себя чувствует после родов: певица не ожидала, что «будет так». Чтобы восстановиться, артистка делает массажи и «привязывает таз и живот севальником».

«Пока слабенько… Если честно, я даже не ожидала, что после родов будет так. Странное состояние: физически я как будто не вернулась в свое тело, словно оно на шарнирах, немного разваливается… Конечно, пока постоянный недосып — ночью я встаю минимум три раза кормить малышку», — резюмировала артистка.

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