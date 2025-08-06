Павел Табаков воссоединился с экс-возлюбленной Софьей Синицыной ради дочери

Актер Павел Табаков отметил день рождения дочери с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной. На праздник пригласили и нынешнюю девушку артиста Ксению Ермоленко.

В Сети появились кадры с пятилетия Мии. На них девочка была в окружении самых близких людей. Судя по снимкам, торжество организовали в одном из московских кафе. Родители ребенка заказали шары в виде цифры 5, а также пирожное со свечами.

Фото с праздника поделилась и новая возлюбленная Табакова Ксения. Она тепло поздравила именинницу с днем рождения. По всей видимости, девушка хорошо ладит с бывшей избранницей своего бойфренда.

«Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!» - написала Ермоленко в Сети.

Напомним, что отношения Табакова и Синицыной продолжались недолго. Софья делилась, что они встречались около полугода, после чего расстались. Спустя несколько лет они встретились вновь, и после свидания актриса узнала, что ждет ребенка. Несмотря на то, что Павла актриса уже не любила, она решила оставить малышку. Сейчас артисты поддерживают дружеские отношения.

Ранее Павел Табаков рассказал об актерских успехах 4-летней дочери.