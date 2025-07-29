Софья Таюрская призналась, что вышла замуж за Илью Прусикина* три года назад

Участница коллектива Little Big Софья Таюрская сообщила, что вышла замуж за музыканта Илью Прусикина* (признан иноагентом на территории РФ) три года назад. Дата указана на ее обручальном кольце, которое певица показала в соцсетях.

На украшении написано: 15 декабря 2022 года.

Также Таюрская сообщила в личном блоге, что много времени находится с дочерью. По словам артистки, ребенок и муж – ее лучшие друзья.

Напомним, Прусикин* развелся с Ириной Смелой в 2020 году. Она опровергала, будто причиной расставания стал роман артиста с Таюрской. Сейчас Смелая встречается с танцором Даниилом Патлахом.

О беременности Таюрской стало известно в мае 2024 года. В сентябре артисты стали родителями.

Ранее сообщалось, что певица Анжелика Агурбаш выходит замуж в 55 лет. Артистка планировала сыграть свадьбу в июле, но торжество перенесли на конец сентября.

*признан иноагентом на территории РФ