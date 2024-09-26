Опубликовано 26 сентября 2024, 16:031 мин.
Софья Синицына двумя словами отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком
Актриса Софья Синицына назвала неправдой слухи о романе с Федором Бондарчуком.
© Starface.ru
Актриса Софья Синицына ответила журналистам на просьбу прокомментировать слухи о романе с режиссером Федором Бондарчуком. Она высказалась коротко – двумя словами.
С Софьей связались журналисты WomanНit.ru. Актриса отказалась объяснять ситуацию.
Она сказала: «Это неправда. Не комментирую».
Напомним, поводом для новых слухов стали сообщения о возможном расставании Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. Одни называли причиной развода творческие разногласия, другие говорили о новом увлечении кинодеятеля.
О Синицыной известно, что в 2020 году она родила дочь от актера Павла Табакова. Однако до рождения ребенка пара рассталась.
Источник фото:Starface.ru
Источник:WomanНit.ru
Автор:Лилия Караева