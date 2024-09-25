«Новое увлечение»: Федора Бондарчука заподозрили в романе с экс-возлюбленной сына Табакова

В Сети уже несколько месяцев обсуждают расставание Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая моложе него на 21 год. Пара не подтверждает слухи, однако режиссера, который все чаще стал появляться на светских мероприятиях без обручального кольца, заподозрили в романе с экс-возлюбленной актера Павла Табакова.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», Бондарчук променял 35-летнюю Паулину на 29-летнюю Софью Синицыну, сыгравшую роль Фриды в последней экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Известно, что она окончила Театральный институт им. Щукина, а в 2020 году родила дочь от актера Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка.

Слухи о новом романе 57-летнего Бондарчука не удивили певицу Анну Калашникову. Она подтвердила, что у режиссера появилось новое увлечение, которое могло разрушить его брак.

«В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада. Кто-то говорит о том, что супруги не сошлись по части политической позиции. А кто-то намекает на новое увлечение Федора», — сказала Анна в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева могли расстаться из-за творческих разногласий. К слову, пара не комментируют личную жизнь.