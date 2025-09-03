Софья Кругликова отказалась комментировать новости о разводе с Ефремовым
Софья Кругликова отказалась комментировать новости о разводе с Ефремовым. Об этом сообщает NEWS.ru.
Сегодня журналисты рассказали, что Михаил Ефремов официально развелся с супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Якобы, финальной точкой в их отношениях стали встречи Ефремова в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой.
Журналисты обратились за комментарием к Софье Кругликовой, однако та отказалась подтверждать или опровергать факт развода.
«Я не стану это комментировать, до свидания», — заявила она.
Отказался комментировать новость и адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко.
Напомним, Михаил Ефремов и Софья Кругликова воспитывали троих детей: дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.
Ранее мы писали о том, что будут делить Михаил Ефремов и его пятая жена после развода.