Софья Кругликова отказалась комментировать новости о разводе с Ефремовым. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня журналисты рассказали, что Михаил Ефремов официально развелся с супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Якобы, финальной точкой в их отношениях стали встречи Ефремова в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой.

Журналисты обратились за комментарием к Софье Кругликовой, однако та отказалась подтверждать или опровергать факт развода.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — заявила она.

Отказался комментировать новость и адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко.

Напомним, Михаил Ефремов и Софья Кругликова воспитывали троих детей: дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.

