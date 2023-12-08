76-летняя певица София Ротару страдает из-за проблем с памятью и мышлением

В последнее время проживающая на Украине певица София Ротару практически не выступает и редко появляется на публике. Общественник Роман Худяков обратил внимание, что аккаунты звезды в соцсетях активно пополняются контентом и предположил, что их ведет проживающий в США внук Анатолий.

По словам Худякова, сама 76-летняя певица уже давно не управляет своей жизнью из-за состояния здоровья.

«Я хочу заступиться за Софию Ротару. Она не может давно уже выступать. Отказалась от концертов в Германии. Много лет София Ротару страдает тяжёлой болезнью, связанной с мозговой деятельностью. Именно поэтому она полностью подконтрольна родственникам», - написал общественник в своем Telegram-канале.

Он заверил, что эмигрировавшие в США родственники Ротару выражают свою точку зрения в ее соцсетях, поэтому не стоит осуждать артистку и обвинять в чем-либо.

«У меня есть точные сведения, что она тяжело больна — проблемы с памятью и мышлением, и не владеет давно уже ни собственными соцсетями, ни имуществом, ни деньгами», — написал Худяков.

Ранее мы писали, что портниха Любовь Аксенова, которая сшила множество разных нарядов для певицы Аллы Пугачевой, опровергла слухи о том, что Примадонна конфликтовала с Софией Ротару. По ее словам, артистки разбирались между собой «для юмора, чтобы остальным было, о чем поговорить».