София Ротару прервала молчание в день рождения и выложила фото из Киева. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица София Ротару выкладывала свой последний пост в личном блоге в 2022 году. С тех пор знаменитость не делилась снимками. Однако она решила сделать исключение в свой день рождения. 7 августа певице исполнилось 78 лет.

В честь этого знаменитость поделилась с поклонниками серией снимков. Один из них сделан в Киеве — на фоне видна Андреевская церковь.

«Течет вода и проходит лето», — подписала кадры она.