София Ротару переписала на сына дом и гостиницу в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26 ноября СМИ писали о том, что София Ротару не смогла продать свою квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. После этого она переписала недвижимость на сына.

Певица продолжает избавляться от имущества в России — стало известно, что Ротару переписала на сына еще и загородный дом в ПГТ «Никита» и отель в Ялте. На своей даче знаменитость последний раз была в 2014 году, а отель перестал работать еще несколько лет назад. Тогда певица пыталась продать бизнес за 2,2 млрд рублей, но желающих не было.

Ранее мы писали о том, что отчаявшаяся продать квартиру в Москве Ротару связалась с Басковым. По данным продюсера Алины Сагиной, певица обзванивала российских звезд в надежде продать им свою недвижимость.