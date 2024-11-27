«Предлагала выкупить за 60 млн рублей»: отчаявшаяся продать квартиру в Москве Ротару связалась с Басковым

Певица София Ротару настолько отчаялась продать квартиру в Москве, что начала обзванивать российских коллег. С предложением выкупить недвижимость она обратилась и к Николаю Баскову. Об этом рассказала продюсер Алина Сагина в беседе с Kp.ru.

По словам Сагиной, некоторые знакомые Ротару из Москвы были заинтересованы, когда с ними связалась артистка по поводу квартиры. Однако Басков сразу дал понять, что не заинтересован.

«София Михайловна обзванивала всех российских коллег по шоу-бизнесу. Звонила она и Николаю Баскову, предлагала выкупить у нее квартиру за 60 миллионов рублей. Но он сразу отказался. Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды», - поделилась продюсер.

Продает Ротару квартиру уже несколько месяцев, но спрос небольшой. Изначально за недвижимость певица хотела получить 70 млн рублей, но потом снизила цену до 65 млн рублей. Впрочем, это никак не помогло.

Отметим, что квартира находится в центре столицы и имеет три комнаты, большую лоджию. В объявлении на риэлтерском сайте указано, что высокая цена обусловлена тем, что апартаменты принадлежат «очень известному артисту».

Ранее директор Софии Ротару прокомментировал новость о том, что певица оскорбляла россиян.