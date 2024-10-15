«Содрала все коленки»: Валерия получила травму во время игры с внучкой Селин

Певица Валерия проводит много времени с трехлетней внучкой Селин. Во время последней игры артистка настолько увлеклась, что содрала коленки.

Видео с совместной игры 56-летняя исполнительница показала в своих социальных сетях. В нем Валерия ползет по пластиковой трубе, подтягиваясь на руках. Присутствующие не смогли сдержать удивления, увидев такую резвую бабушку.

«Когда содрала уже все коленки, а ползти надо. Долг бабушки обязывает», — сказала звезда.

Внучка Валерии родилась 1 января 2021 года. Ее отец — младший сын знаменитости Арсений, который появился на свет в браке певицы с продюсером Александром Шульгиным. В 2020 году молодой человек женился на Лиане Волковой. Валерия души не чает в Селин и уделяет ей много внимания. Звезда признается, что ей нравится быть бабушкой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что новый альбом певицы Валерии станет последним в ее музыкальной карьере. Во время пандемии коронавируса звезда уже планировала завершить карьеру, но тогда от этого шага ее отговорил Максим Фадеев.