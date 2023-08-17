«Содержать, водить в рестораны чужого человека»: Сергей Зверев променял сына на помощницу

Сын стилиста Сергея Зверева пожаловался на то, что отец не помогает ему финансово. По словам Сергея Зверева-младшего, зато мужчина обеспечивает свою помощницу Светлану.

Молодой человек дал интервью Пятому каналу, где рассказал о своей скромной жизни. Сейчас он живет в Коломне и ухаживает за пожилым мужчиной, чтобы не арендовать квартиру. Также он работает звукооператором и художником по свету в местном Доме Культуры. А в свободное время звездный наследник посещает святые места.

По словам Зверева-младшего, он бы и рад общаться с родственником, но отец не идет навстречу. Наследник уверен, что он обеспечивает свою помощницу Светлану.

«Чужому человеку помогать в плане погашения ипотеки, содержать, водить его в рестораны, чужого человека. А сын находится 80 километров от Москвы, от квартиры до квартиры. Считаю, что это неправильно», – поделился парень.

В итоге сын звезды еле сводит концы с концами. Он зарабатывает ниже прожиточного минимума и практически оказался на улице. Иногда парень жалеет о том, что в свое время не остался в детдоме. Тогда бы он хотя бы имел свою жилплощадь.

Ранее мы писали о том, как Сергей Зверев оставил сына без наследства.