Содержать невестку не намерена: Наташа Королева холодно высказалась об избраннице сына

Певица Наташа Королева рада, что ее сын Архип Глушко не избалован. Несмотря на то, что родители продолжают его обеспечивать, много денег он не просит и при возможности подрабатывает репетитором. Об этом артистка рассказала в беседе с «7Дней.ru».

21-летний наследник известной исполнительницы живет отдельно от родителей и практически создал свою семью с экс-стриптизершей Мелиссой Фокс (Анной Валынкиной). Молодые люди встречаются уже долгое время, однако Наташу Королеву, кажется, все еще не устраивает выбор сына.

В интервью певица отметила, что никогда не баловала Архипа модной одеждой или игрушками, но все еще старается финансово его поддерживать. Сейчас парень живет вместе с возлюбленной в однокомнатной квартире.

Как утверждает Королева, звездный наследник учится в университете на дневном отделении, поэтому полноценно работать не может. Однако иногда он дает онлайн-уроки японского.

«Я считаю, что у сына есть все необходимое – одежда, еда, жилье. И карманные деньги ему нужны только, чтобы сходить в кафе или в кино», – пояснила певица.

О невестке Наташа Королева высказалась довольно холодно. Призналась, что Архип живет с «девушкой», и все.

Артистка радуется тому, что сын не избалован. По ее словам, он полностью доволен своей «однушкой», которая находится рядом с институтом, и перемещается на общественном транспорте или такси.

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