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17:24, 20 декабря 2022
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Соцсеть удалила эротические фото дочери Урганта в кольчуге

Дочь Урганта в очередной раз устроила провокацию, появившись в кольчуге на голое тело.

Соцсеть удалила эротические фото дочери Урганта в кольчуге

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе предстала в экстравагантном облике после недавних сообщений о расставании с темнокожим мужчиной. Девушка появилась без одного глаза и с красными пятнами на теле.

Для очередной фотосессии Кикнадзе воспользовалсь красными линзами для глаз, надела кольчугу на голое тело, скрыла глаз под металлической повязкой и оперлась на меч.

Эффектные кадры она разместила в соцсетях, но публикацию удалили. Тогда дочь Урганта снялась еще раз, на скорую руку. На фото видна висящая грудь. Этот снимок соцсети не удалили.

Ранее дочь Урганта нашли почерневшей на полу.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Теги:
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