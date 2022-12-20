Соцсеть удалила эротические фото дочери Урганта в кольчуге

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе предстала в экстравагантном облике после недавних сообщений о расставании с темнокожим мужчиной. Девушка появилась без одного глаза и с красными пятнами на теле.

Для очередной фотосессии Кикнадзе воспользовалсь красными линзами для глаз, надела кольчугу на голое тело, скрыла глаз под металлической повязкой и оперлась на меч.

Эффектные кадры она разместила в соцсетях, но публикацию удалили. Тогда дочь Урганта снялась еще раз, на скорую руку. На фото видна висящая грудь. Этот снимок соцсети не удалили.

Ранее дочь Урганта нашли почерневшей на полу.