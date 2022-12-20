17:24, 20 декабря 2022
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Соцсеть удалила эротические фото дочери Урганта в кольчуге
Дочь Урганта в очередной раз устроила провокацию, появившись в кольчуге на голое тело.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе предстала в экстравагантном облике после недавних сообщений о расставании с темнокожим мужчиной. Девушка появилась без одного глаза и с красными пятнами на теле.
Для очередной фотосессии Кикнадзе воспользовалсь красными линзами для глаз, надела кольчугу на голое тело, скрыла глаз под металлической повязкой и оперлась на меч.
Эффектные кадры она разместила в соцсетях, но публикацию удалили. Тогда дочь Урганта снялась еще раз, на скорую руку. На фото видна висящая грудь. Этот снимок соцсети не удалили.
Ранее дочь Урганта нашли почерневшей на полу.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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