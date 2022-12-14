Не так просто ввести в краску бывалую аудиторию звезд шоу бизнеса.

У российских артистов сделать это получается все реже, чего не скажешь о детях отечественных знаменитостей, разъехавшихся по миру.

За пределами страны традиционных ценностей, опубликовать в микроблоге откровенные фото - сущий пустяк.

Именно этим и пользуется родная дочь знаменитого шоумена Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе.

То и дело в ее блогах появляются изображения столь деликатного характера, что остается только удивляться, как подобный контент пропускают компьютерные алгоритмы.

С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что молодая девушка пытается самовыражаться.

Недавно ее Instagram* пополнился новой серией фото, на которых Эрика позирует на полу в черном платье с кожаными вставками.

Почуяв признаки "падения нравов" некоторые издания по эту сторону океана моментально отреагировали угрожающими заголовками:

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: Почерневшую дочь Урганта нашли на полу», - пишет Эксперсс Газета.