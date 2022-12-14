Почерневшую дочь Урганта нашли на полу
Не так просто ввести в краску бывалую аудиторию звезд шоу бизнеса.
У российских артистов сделать это получается все реже, чего не скажешь о детях отечественных знаменитостей, разъехавшихся по миру.
За пределами страны традиционных ценностей, опубликовать в микроблоге откровенные фото - сущий пустяк.
Именно этим и пользуется родная дочь знаменитого шоумена Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе.
То и дело в ее блогах появляются изображения столь деликатного характера, что остается только удивляться, как подобный контент пропускают компьютерные алгоритмы.
С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что молодая девушка пытается самовыражаться.
Недавно ее Instagram* пополнился новой серией фото, на которых Эрика позирует на полу в черном платье с кожаными вставками.
Почуяв признаки "падения нравов" некоторые издания по эту сторону океана моментально отреагировали угрожающими заголовками:
«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: Почерневшую дочь Урганта нашли на полу», - пишет Эксперсс Газета.
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