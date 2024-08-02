«Попала в лапы альфонса»: поклонники переживают за новый стремительный роман Ксении Бородиной

После двух неудачных браков Ксения Бородина, кажется, снова счастлива в личной жизни. Телеведущая показывает нового возлюбленного в социальных сетях, но не раскрывает его личность. Однако внимательные поклонники предполагают, что она встречается с участником последнего сезона реалити-шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Но не все подписчики рады за звезду — некоторые боятся, что шоумен неискренен по отношению к Ксении.

Два месяца назад стартовали съемки проекта «Последний герой. Русский сезон», ведущей которого стала Ксения Бородина. Одним из самых эксцентричных участников шоу оказался блогер Николай Сердюков. Видимо на программе между ним и Бородиной возникли чувства.

Ксения не скрывает отношения к возлюбленному и своих чувств. Недавно звезда опубликовала фото, на котором обнимает мужчину в лифте, а после показала совместный снимок с яхты.

Бородина не скрывает и то, что провела утро 2 августа с возлюбленным. Об этом она рассказала миллионной аудитории в социальных сетях. На видео мужчина обнимает Ксению, а она не может скрыть улыбку.

Однако поклонников смущает стремительно развивающийся роман телезвезды. В медийных кругах у Сердюкова не самая лучшая репутация. Николай был женат на блогерше Алине Акиловой, которая родила ему дочь Николь. Позже супруги развелись со скандалом.

О характере возлюбленного Бородиной рассказала в соцсетях девушка, назвавшая себя одноклассницей Николая. По ее словам, в школьные годы Сердюков отличался не самым лучшим поведением.

«Он всегда был хитрый и подлый, пытался общаться со старшими, а с девочками всегда скандалил и даже раз одну побил. Как он к Алине в доверие втерся, непонятно, но она была его палочкой-выручалочкой», — написала девушка.

Ксения не обращает внимания на комментарии пользователей и наслаждается личным счастьем.

«Давно Бородина не выглядела такой глупо влюбленной»; «Ох, Ксюша, опять попала в лапы альфонса», — пишут в Сети.

Ранее Ксения Бородина призналась, что снова начала курить.