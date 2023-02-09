passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
21:34, 09 февраля 2023
1 мин.

«Собрала вещи и ушла»: 35-летняя Юлия Савичева сообщила о расставании с мужем

Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем, после которой собрала вещи и ушла.

«Собрала вещи и ушла»: 35-летняя Юлия Савичева сообщила о расставании с мужем

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Певица Юлия Савичева рассказала о расставании с мужем Александром Аршиновым после одной из ссор. Артистка пожалела о поступке.

В семье 35-летней Савичевой, как и в любой другой, «бывали кризисы».

«Однажды, в одну из ссор, я собрала вещи и ушла», - поделилась с КП артистка.

Супруги некоторое время жили отдельно, пока мужчина не приехал за ней. Муж призвал Савичеву беречь отношения и не повторять подобных ошибок. В тот момент артистка «была счастлива».

После той ситуации она пришла к выводу, что в семейных отношениях важен диалог. Если супруги начнут разговаривать друг с другом, то кризисов будет меньше, уверена певица.

Ранее 51-летний юморист Святослав Ещенко рассказал о разводе с женой после 20 лет брака.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:КП.RU
Теги:
#Юлия Савичева
,
#муж
,
#расставание
,
#семья
,
#брак
Новости партнеров
О чем говорят