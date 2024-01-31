Соблюдает траур: как одевается исхудавшая певица Натали после смерти мужа

В семье певицы Натали в прошлом году случилось несчастье — ее супруг, продюсер Александр Рудченко совершил самоубийство. Певица впала траур после смерти мужа и до сих пор носит черную одежду.

Трагедия не помешала 49-летней певице продолжить выступать на сцене. Она воспитывает трех сыновей, которых нужно кормить, и на этом настаивал ее муж. Звезда начала давать концерты, но некоторые поклонники раскритиковали Натали за отсутствие траура — перед фанатами артистка появлялась с макияжем и в ярких нарядах.

Но это всего лишь сценический образ. На самом деле певица в повседневной жизни одевается скромно. Недавно она показала несколько фото с гастролей из Красноярского края. На них звезда позирует в черном кардигане и темной юбке. Из украшений на ней была только цепочка с крестиком. Заметно, что она сильно похудела, пишет «7Дней.ru».

«Наряд вдовы», — написали фанаты.

Однако некоторым из них не понравилось слишком глубокое декольте певицы.

Напомним, Натали тяжело переживает кончину Александра Рудина. По словам знаменитости, из-за произошедшего у нее сильно ухудшилось здоровье: у певицы «то рука отнимается, то спина болит, то под глазом кровоподтек». Чтобы справиться с эмоциями, ей потребовалась помощь психолога.