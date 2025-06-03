Выводили из ее дома в наручниках: что известно о любовнице Михаила Ефремова Дарье Белоусовой

Любовница Михаила Ефремова Дарья Белоусова добивалась актера всеми способами. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня СМИ сообщили, что актриса Дарья Белоусова, которой приписывали роман с Михаилом Ефремовым, навещала артиста в колонии. Якобы, перед освобождением по УДО Ефремов провел с ней три дня в спецблоке с душем, кухней, телевизором и кроватью.

Дарье Белоусовой — 41 год, она младше возлюбленного на 20 лет. По слухам, роман между актерами закрутился еще до злополучного ДТП. Арендодатели, которые сдавали квартиру Ефремову, рассказывали, что он жил вместе с Белоусовой. А соседи вспоминали, как неоднократно замечали парочку в алкогольном опьянении рядом с домом.

«Квартира сдавалась с 1 декабря, а 8 января я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто… Я думала, это разовая акция, но потом от соседей знала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе», — рассказывала очевидица.

Впервые о романе между Белоусовой и Ефремовым публике стало известно в день ДТП. Именно на месте аварии журналисты заметили актрису. Однако доподлинно неизвестно, находилась она в машине вместе с актером или приехала позже.

В ночь после происшествия Ефремов уехал ночевать в квартиру к любовнице. Как раз из ее съемной квартиры на следующий день полицейские выводили Ефремова в наручниках.

При этом знакомые Ефремова утверждали, что Белоусова была влюблена в актера и добивалась его всеми способами.

«Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу», — рассказывал источник.

Журналисты обратили внимание на соцсети Белоусовой — после того, как случилось ДТП с Ефремовым, она стала реже выкладывать новые посты, однако уже после освобождения актера по УДО Белоусова вернулась к прежней активности и стала постить радостные фотографии.

О личной жизни девушки до встречи с Ефремовым известно немного — в 2010 году она вышла замуж за актера Шамиля Хаматова. Их брак просуществовал до 2018 года. Детей у актрисы нет.

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