Режиссер Баршак прокомментировал новость о первых съемках Михаила Ефремова

Режиссер Александр Баршак прокомментировал новость о первых съемках Михаила Ефремова. Его слова приводит aif.ru.

Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО: он был осужден за ДТП со смертельным исходом. Поговаривали, Ефремов приступит к съемкам сразу после лечения. Несколько месяцев о творческих планах артиста не было известно. И вот теперь в СМИ появилась информация о том, что Михаил подписал контракт на 13 млн и готовится к съемкам. Режиссер Баршак, который изъявил желание снимать Ефремова, отказался комментировать новость.

«Сейчас нет никакой информации, не могу вам ничего сказать до времен, пока не наступит ясность по всем вопросам», — высказался он.

По мнению режиссера, актер «изъел себя», находясь в колонии из-за ДТП.

Ранее мы писали, что актер Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО. Подробности читайте в этой новости.

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