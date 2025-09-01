«Катю сложно чем-то удивить»: SHAMAN поздравил Мизулину с днем рождения

Певец SHAMAN поздравил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину с днем рождения. Он заявил, что возлюбленную сложно чем-либо удивить.

Подробностями артист поделился в соцсетях.

«1 сентября – день рождения Екатерины Мизулиной. Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. Мы находимся в лесу, чтобы вручить этот подарок», - произнес певец на видео.

В ролике SHAMAN находится вдвоем с Мизулиной в лесу, возлюбленные держатся за руки и целуются. После этого они подходят к большой коробке с лентой в цвет флага России. Исполнитель спросил у Екатерины, есть ли версии, что внутри.

«Не знаю, тебя не угадать», - сказала Мизулина.

После этого коробка открывается и появляются бело-сине-красные шары.

«Катерина, я дарю тебе на твой день рождения, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию, и наша с тобой партия будет называться «Мы», - сказал SHAMAN.

Ранее сообщалось, что певец сделал Мизулиной массаж ног на афтепати конкурса «Новая волна».