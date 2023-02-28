«Собираюсь с визитом»: Заворотнюк рассекретила свое местонахождение

Ни для кого не секрет, что уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом. Знаменитость исчезла из виду, поэтому преданные поклонники начали активно интересоваться жизнью ее дочери. Анна давно объявила о своем отъезде из РФ. По ее словам, поездка в Дубай необходима по работе возлюбленного, вот почему последние месяцы ее лента в социальной сети пестрит яркими и солнечными фотографиями. Однако сегодня девушка вышла на связь и сообщила: совсем скоро она вернется в Россию.

С чем связано подобное решение — Анна не стала уточнять. Вместо этого знаменитость обратилась к фотографам ОАЭ, которые хотели бы с ней поработать, и посоветовала им поспешить с предложениями.

«Дорогие фотографы в Дубае! Пишите в директ предложения. Я уеду в Россию на месяц в марте. Собираюсь с визитом в Москву — соскучилась», — высказалась Заворотнюк.

К слову, подобная новость была с восторгом принята поклонниками Анны, которые давно боялись, что она останется в восточной стране навсегда.

Совсем недавно стало известно о том, что мать Заворотнюк выписали из онкологической клиники и перевезли в собственный дом. Эксперты ликуют: с диагнозом Анастасии, глиобластомой, подобное событие является настоящим чудом. На связь с журналистами вышел врач Дмитрий Шабанов и объяснил, как медикам удалось спасти актрису. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна история, в которой 47-летняя Анастасия Волочкова назвала залог своей стройности. Балерина считает: «Чтобы женщины худели, нужен секс, а не гантели». Более полное высказывание смотрите здесь.