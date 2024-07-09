«Собираюсь на сцену»: выжившая в пожаре Марина Хлебникова выступила в Кремле

Певица Марина Хлебникова, пережившая в 2021 году пожар в собственной квартире, все еще восстанавливается, но уже готова к концертам. Исполнительница хита «Чашка кофею» впервые за долгое время вышла на сцену в Кремле. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

«Приехали в Кремль, и я собираюсь на сцену. Видео с мероприятия смотрите в моих социальных сетях», — обратилась к поклонникам Марина Хлебникова.

18 мая звезда 90-х приняла участие в патриотичном концерте «Дети России. Дети Победы» на сцене Государственного Кремлевского дворца. Однако выступление далось Марине Хлебниковой нелегко — ей было тяжело ходить, и она хромала. По словам врачей, это последствия сильных ожогов, которые певица получила во время пожара.

Несмотря на трудности, Марина Хлебникова находит в себе силы выступать, гастролировать и старается вести активную светскую жизнь. Так, 14 июня артистка появилась на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве.

Напомним, в ноябре 2021 года в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Певица получила сильные ожоги, из-за которых врачам пришлось ввести ее в искусственную кому. Артистка два месяца провела в больнице, где ей пришлось сделать несколько пластических операций. По одной из версий, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, но позднее сама знаменитость рассказала, что возгорание произошло из-за старой проводки.

Спустя почти три года после произошедшего Марина Хлебникова до сих пор не восстановилась полностью. У певицы все еще есть проблемы со здоровьем, она с трудом ходит.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — рассказывали знакомые артистки.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как Марина Хлебникова живет после пожара и больницы.