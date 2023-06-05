«Собираюсь идти в суд»: найден еще один наследник многомиллионного состояния Вячеслава Зайцева

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. На 86-м году жизни от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев. Мужчина был дизайнером мировой величины, вот почему за годы работы он нажил многомиллионное состояние. После его смерти пользователей Сети волнует главный вопрос, кто станет наследником недвижимости Зайцева. По предварительным данным, сын Вячеслава имеет высокие шансы на наследие. Однако на днях в эфире шоу «Малахов» был объявлен еще один претендент на имущество модельера.

В студии федерального канала появился 39-летний Эдуард Кривенко, главная модель Зайцева. На съемку мужчина пришел не с пустыми руками, а с целой папкой документов, подтверждающих его право на наследие дизайнера. Кривенко не стал на камеру демонстрировать текст завещания, «чтобы не было спекуляций». Вместо этого он заявил, что с данным документом отправится в суд.

«Я собираюсь идти в суд, чтобы отстаивать свои права. Знаю, что заслужил всего по праву», — сказал Эдуард.

По словам мужчины, именно он был рядом с модельером в последние годы его жизни. Когда же здоровье Зайцева совсем ухудшилось, то он снял Кривенко квартиру на Арбате, чтобы тот в любой момент смог прийти к нему на помощь.

«Ему было очень тяжело, когда он не мог справиться с нормальными физиологическими потребностями», — высказался Кривенко.

Кроме того, Эдуард уверяет: Вячеслав был против того, чтобы его сын вступал в наследство. Он переживал, что Егор все «раздербанит».

Модель заявил, что когда он вступит в наследство, то первым делом займется перезахоронением Зайцева. По мнению мужчины, сын модельера поступил некрасиво по отношению к отцу, выбрав для его покоя простое кладбище.

«Его фотография смотрит на открытую дверь туалета. Это личная месть, которая была у Егора к отцу», — резюмировал Кривенко.

Ранее Васильев выступил против перезахоронения Зайцева и заявил, что «уже поздно» этим заниматься.