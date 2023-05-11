Все дело в завещании: судьба перезахоронения Вячеслава Зайцева решена

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. На 86-м году жизни от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев. Модельер обрел покой на кладбище в Щелково, однако не все оценили его место захоронения. Многие звездные коллеги до сих пор не понимают, почему наследник Зайцева решил похоронить отца на «провинциальном» кладбище. В беседе с порталом PROZVEZD Александр Васильев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По мнению мужчины, сейчас говорить о перезахоронении Зайцева «уже поздно». Модный эксперт не отрицает: Щелковское кладбище не такое известное, как Новодевичье, вот почему там даже «оградки сделаны из водопроводных труб».

«Это надо было делать до похорон, а не сейчас. Выкапывать и увозить на другое кладбище нельзя. К тому же, мы не видели завещания. Возможно, Зайцев сам хотел, чтобы его похоронили в Щелково», — высказался Васильев.

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