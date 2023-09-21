«Собирался уехать»: Гришечкин перед смертью хотел избавиться от недвижимости в Москве

Актер Вячеслав Гришечкин перед смертью хотел избавиться от недвижимости в Москве. Об этом рассказал его друг, пародист Александр Песков.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

По словам Пескова, актер не думал умирать, планов на жизнь было много. Так, Гришечкин хотел избавиться от московской недвижимости и уехать в область, чтобы жить по соседству с другом. Песков говорит, что актер «загорелся этой идеей, но не успел ее осуществить».

«Он собирался свою квартиру продать и уехать в Подмосковье», - сообщил пародист.

Актер жил один, с собакой: редко виделся с дочерью, а любимой женщины у него не было. Гришечкин помогал бездомным животным.

Он сожалеет, что на похороны артиста пришло немного коллег. При этом всем, кому мог, Песков сообщил, но некоторые не смогли, других не было.

Ранее сообщалось, что любимая собака актера осталась одна в квартире после смерти хозяина.