Осталось две недели: судьба Леонида Якубовича на телевидении решена

Ведущий популярного шоу на ТВ «Поле чудес» Леонид Якубович всегда был любимцем публики, вот почему о нем постоянно говорят и пишут в СМИ. Недавно ходили слухи о том, что 77-летнего артиста уволили, и он больше не появится на экране. Звезда старался не комментировать происходящее, но правда все-таки раскрылась.

Напомним, что ранее в прессе писали, что Леонид Аркадьевич своими публичными высказываниями подпортил свою репутацию и вызвал недовольство у руководства канала. Кроме того, отмечалось, что рейтинг капитал-шоу заметно снизился. Концертный директор и официальный представитель Якубовича Табриз Шахиди прояснил ситуацию.

Мужчина рассказал, что у телеведущего с работой все хорошо, а через две недели он вернется к съемкам.

«Прошу не читать откровенную чушь от невнятных изданий. У Якубовича все по плану, программы пишутся и выходят каждую пятницу на «Первом». Ближайший съемочный пул состоится 28-30 апреля в Останкино. Передачи снимаются пулом в 4-5 программ на следующий календарный месяц», – приводит слова Табриза портал BLITZ+.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович раскрыл всю правду о своих 12-ти домах, самолетах и вертолете. Вокруг заработка бессменного ведущего программы «Поле чудес» ходит немало слухов. Якобы Леонид Аркадьевич получает за свою работу на телевидении баснословные деньги, которые потом тратит на покупку недвижимости и в России, и за границей. СМИ писали, что во владении Якубовича находятся 12 домов, два самолета и вертолет. Недавно артист решил прокомментировать эти домыслы и поставить точку в этой истории со своим «богатством».