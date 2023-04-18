Осталось две недели: судьба Леонида Якубовича на телевидении решена
Представитель Леонида Якубовича рассказал, появится ли ведущий «Поле чудес» на телевидении.
Ведущий популярного шоу на ТВ «Поле чудес» Леонид Якубович всегда был любимцем публики, вот почему о нем постоянно говорят и пишут в СМИ. Недавно ходили слухи о том, что 77-летнего артиста уволили, и он больше не появится на экране. Звезда старался не комментировать происходящее, но правда все-таки раскрылась.
Напомним, что ранее в прессе писали, что Леонид Аркадьевич своими публичными высказываниями подпортил свою репутацию и вызвал недовольство у руководства канала. Кроме того, отмечалось, что рейтинг капитал-шоу заметно снизился. Концертный директор и официальный представитель Якубовича Табриз Шахиди прояснил ситуацию.
Мужчина рассказал, что у телеведущего с работой все хорошо, а через две недели он вернется к съемкам.
«Прошу не читать откровенную чушь от невнятных изданий. У Якубовича все по плану, программы пишутся и выходят каждую пятницу на «Первом». Ближайший съемочный пул состоится 28-30 апреля в Останкино. Передачи снимаются пулом в 4-5 программ на следующий календарный месяц», – приводит слова Табриза портал BLITZ+.
Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович раскрыл всю правду о своих 12-ти домах, самолетах и вертолете. Вокруг заработка бессменного ведущего программы «Поле чудес» ходит немало слухов. Якобы Леонид Аркадьевич получает за свою работу на телевидении баснословные деньги, которые потом тратит на покупку недвижимости и в России, и за границей. СМИ писали, что во владении Якубовича находятся 12 домов, два самолета и вертолет. Недавно артист решил прокомментировать эти домыслы и поставить точку в этой истории со своим «богатством».