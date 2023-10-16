Собирался на спектакль: стало известно о последних планах умершего Гладкова

Накануне перед смертью Геннадий Гладков собирался на спектакль со своей музыкой, об этом сообщает mk.ru.

16 октября стало известно о смерти советского композитора Геннадия Гладкова. 88-летний автор музыки скончался у себя дома. Как стало известно журналистам, Гладков вечером 16 октября должен был посетить театр «Геликон-Оперу». Там была запланирована постановка «Старший сын», музыку к которой написал знаменитый композитор.

Перед визитом Гладков сильно волновался, рассказала его домработница, которая постоянно находится рядом с композитором. Из-за этого Народный артист попросил ее пораньше приготовить завтрак. После 6 утра у него затруднилось дыхание, но он заявил, что «скорую» ему вызывать не нужно. Однако сиделка Гладкова все же вызвала медиков. Прибывшим на место врачам спасти композитора не удалось.

Геннадий Гладков является автором музыки к более чем 100 фильмам. Его наиболее известными произведениями стали песни к мультфильмам «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев».

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