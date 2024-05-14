«Собиралось на глазах»: певица Нюша впервые после объявления о разводе с мужем вышла в свет

Певица Нюша впервые вышла в свет после объявления о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака. Исполнительница хита «Выше» стала ведущей церемонии вручения премии Жара Music Awards 2024. Об этом пишет The Voice и публикует кадры со знаменитостью.

Артистка произвела фурор на красной дорожке, выбрав для мероприятия платье с голой спиной и экстремальным декольте, состоящее из золотого корсета и черной юбки в пол. Дополнили образ золотые украшения.

«Собиралось на глазах», — высказалась о своем образе Нюша.

Позднее певица вместе с блогером Sasha Stone (Саша Стоун) провела первую часть премии Жара Music Awards 2024.

Нюша и Игорь Сивов считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако при этом в СМИ регулярно появлялись сообщения о трудностях в их браке. Причем артистка и сама не скрывала этого. Более того, еще полтора года назад в откровенном интервью знаменитость призналась, что муж изменял ей.

Напомним, слухи о разводе супругов обострились в начале этого года. Тогда Нюша перестала выкладывать совместные фото с мужем. Затем певица появилась на вечеринке Russian Party Super и VK без обручального кольца. Более того, мужчину, похожего на мужа знаменитости, заметили в компании незнакомки. Ни Нюша, ни Игорь Сивов никак не комментировали ситуацию.

Артистка и бизнесмен поженились в 2017 году. Через год у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша официально объявила о разводе с мужем после семи лет брака. Певица призналась, что они расстались давно, но долгое время это не афишировали.