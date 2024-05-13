«Собирали ягоды в парке»: актеров нового «Универа» отказались кормить на съемочной площадке

На съемочной площадке нового «Универа» отменили питание в целях экономии. Об этом рассказал актер Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла в сериале.

Актер рассказал, какая атмосфера царила на съемках нового сериала.

«Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке», — в шутку сказал Кещян в интервью «Федерал Пресс».

Телесериал «Универ» выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. После у него появились продолжения: «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя» и спин-офф «СашаТаня».

Кещян отметил, что секрет успеха сериала в привлекательности для зрителей. Именно поэтому у него появилось столько продолжений. Также он добавил, что картина качественно сделана.

Напомним, украинская актриса Анна Кузина, получившая известность благодаря роли Яны Семакиной в российском сериале «Универ», не будет сниматься в ситкоме «Универ. 13 лет спустя».