Собирали деньги всем миром: поклонники принесли на могилу Шатунова сотни белых роз

Поклонники Юрия Шатунова принесли на его могилу букет из 202 роз, об этом сообщает kp.ru.

6 сентября на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника на могиле певца. Двухметровую скульптуру музыканта в полный рост открыли в присутствии родственников Шатунова — из Германии прилетели его вдова и дети.

Конечно, не обошлось и без толп преданных фанатов творчества группы «Ласковый май». Поклонники приносили на могилу белые розы, но один из букетов сильно выделялся на фоне остальных. Журналисты заметили огромную корзину белоснежных роз с надписью «Юра». Имя музыканта было дополнено красным сердцем.

Как выяснилось, это — букет одного из многочисленных фан-клубов певца. Несколько недель поклонники Шатунова собирали на него деньги буквально со всех уголков планеты. Такая корзина обошлась им в 18 тысяч рублей.

Напомним, Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в машине скорой помощи. Бывшему солисту группы «Ласковый май» было 48 лет. О планах по установке памятника заговорили спустя несколько месяцев после смерти певца. Скульптором монумента стала портретистка Виктория Тищенко. По предварительным оценкам, бронзовая статуя обошлась родным Шатунова в 10 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что экс-участник «Ласкового мая» раскрыл вредные привычки покойного Юрия Шатунова. Андрей Гуров рассказал, что певец вел скрытный образ жизни и не делился с коллективом рассказами о семье.