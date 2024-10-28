«Мощная внутренняя трансформация»: Нюша высказалась о разводе с Сивовым

Российская певица Нюша высказалась о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом она заявила в выпуске подкаста «НеДудь», опубликованном на YouTube.

Как призналась артистка, в минувшем году ей пришлось пережить мощную трансформацию, которая выпала на период расставания с Сивовым.

«Действительно, в прошлом году у меня была очень мощная внутренняя трансформация. Плюс был затяжной период до того, как мы расстались с бывшим мужем. Конечно, нужно было дать себе время, чтобы пережить», — призналась исполнительница.

Нюша также отметила, что экс-супруг слушал ее новый трек «Сильные девочки» и смотрел клип на него. Предприниматель остался под приятным впечатлением от композиции. Певица добавила, что с Игорем у нее получилось расстаться в комфортных человеческих отношениях.

«Мы не держим друг на друга обид, между нами хорошие отношения. И это очень здорово. Я считаю, что это наша большая заслуга, в этом плане молодцы», — поделилась знаменитость.

Напомним, Нюша официально развелась с Игорем Сивовым 15 августа — спустя семь лет брака. Артистка перебралась в Москву и возобновила работу над творчеством, однако их двое детей остались вместе с отцом в ОАЭ.

Ранее Нюша ответила на слухи о новом романе.