«Публика хавает все подряд»: в Сети рассекретили «новую бабу» разведенного Григория Лепса

После развода личная жизнь Григория Лепса стала самым обсуждаемым событием. Исполнитель хита «Натали» не скрывает: разрыв с экс-супругой ему дался тяжело, но, несмотря на это, на каждом светском мероприятии его сопровождают разные спутницы. Еще совсем недавно певец говорил о любви к девушке, которая в два раза его младше. Григорий даже раздумывал о свадьбе с ней. Однако недавно он появился на публике с начинающей певицей и представил ее «новой бабой». Подобное вызвало множество обсуждений в Сети, вот почему подписчики поспешили узнать, кем является эта таинственная незнакомка.

К слову, на помощь фолловерам пришли журналисты Telegram-канала «Super». Сотрудники прессы заявили, что певица Elsea — 14-летняя крестница Лепса.

«Публика хавает все подряд и все воспринимает всерьез. Это была шутка. Лиза — моя крестница. Кстати, она Егору Криду понравилась», — прокомментировал ситуацию певец.

К слову, родственница Григория также поспешила внести ясность в произошедшее. Так, она подтвердила родство с музыкантом и заявила, что для романтических отношений рассмотрела бы Егора.

Ранее разведенный Лепс намекнул на предстоящую свадьбу с молодой моделью. Высказывание мужчины читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой флиртующих Наташу Королеву и Льва Лещенко засняли на камеру. 81-летний артист нежно обнял за плечи и поцеловал в шею супругу Тарзана. Подробности смотрите здесь.