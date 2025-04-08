Собирается вызвать демона: Наталья Штурм рассекретила странное увлечение Петросяна

Наталья Штурм подтвердила, что Петросян собирает литературу для вызова демона. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Наталья Штурм поделилась в своем Telegram-канале видео, на котором блогер рассказывает о том, что Евгений Петросян собирает коллекцию оккультных книг «Пятикнижие тьмы». В ролике утверждается, что юморист хочет «вызвать демона Нергала и устроить конец света».

Якобы Петросян приезжал в 2024 году в Саранск специально за четвертым томом книги. Сообщается также, что книги написаны неким шумерским чернокнижником.

Эту информацию прокомментировала Наталья Штурм.

«Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно», — написала она.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян высказался об инициативе превратить дом Пугачевой в филиал «Аншлага».