«Собирается вылить на меня кислоту»: Полина Диброва обзавелась охранником из-за страха перед Еленой Товстик

Бизнесмен Роман Товстик ушел от супруги Елены к Полине Дибровой. Теперь новая возлюбленная предпринимателя опасается мести отвергнутой женщины. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

Во время беседы Диброва предположила, что после болезненного расставания Елена может облить ее кислотой. По этой причине Полина попросила у Товстика защиты — он нанял ей охранника.

«Товстик — человек нестабильной психики. Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника, — и он его нанял… Считаю, ей нужен специалист», — завила новая возлюбленная миллиардера.

Ранее Диброва сообщила, что новости о воссоединении с телеведущим Дмитрием Дибровым не соответствуют действительности. Супруги развелись после многолетнего брака.