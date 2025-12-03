Полина Диброва назвала «фейком» новости о воссоединении с экс-мужем Дмитрием. Ее слова передает Kp.ru.

В 2025 году Полина и Дмитрий Дибровы развелись после многолетнего брака. Модель увлеклась другом семьи и ради отношений с ним ушла от отца своих сыновей. Несмотря на измену, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Поговаривают, телеведущий даже задумывается о воссоединении. Однако сама Полина опровергла подобные слухи.

По словам модели, она возмущена желтой прессой, которая распространяет ложную информацию.

«Все эти фейки, все это неправда, это все желтая пресса, прошу не читать ее… Это даже не пресса, это анонимный Telegram-канал. Кто-то пиарится, кто-то зарабатывает. Я об этом уже говорила, и я наблюдаю до сих пор все эти вбросы, комментарии, непонятные какие-то высказывания. Это ничего общего с реальностью моей и Дмитрия не имеет», — заявила она.

Диброва призналась, что планирует отметить Новый год с мужем. Она хочет, чтобы дети, несмотря на развод родителей, ощутили атмосферу праздника и счастья.

«Несмотря на все то, что происходит между взрослыми людьми, самое главное, что в канун Нового года мама и папа у детей будут вместе. Что бы ни происходило между нами, мы будем максимально создавать для детей атмосферу счастья, любви, благополучия», — резюмировала Полина.

