Собирается судиться за имущество: молодая жена адвоката Кучерены подала на развод

Адвокат Анатолий Кучерена развелся с молодой возлюбленной, которая стала коучем, об этом пишет StarHit.

Дела, которые вел Анатолий Кучерена, всегда были на слуху — он защищал Григория Лепса, Иосифа Кобзона и других знаменитостей. Однако такая занятость сыграла с адвокатом злую шутку — от него ушла вторая супруга. На момент знакомства, будущей жене юриста было всего 28 лет.

Брак с Анастасией продлился пять лет, в союзе у них родилось двое сыновей. Однако в какой-то момент союз дал трещину. Еще перед свадьбой друзья семьи шептались о том, что Анастасия вышла замуж ради связей, денег и с целью построить свой бизнес. После развода девушка увлеклась коучингом — за наставничество в областях личной энергии, мышления и денег она требует почти 300 тысяч рублей.

При этом журналисты подчеркнули, что Анастасия намерена бороться за раздел совместно нажитого имущества, а видеться с детьми бывшему мужу она не дает.

Интересным на этом фоне выглядят посты в соцсетях Кучерены, который собирается написать книгу «о молодом и амбициозном юристе-коуче».

«Представим себе молодую женщину, которая вопреки своей женской сущности, надевает на себя маску сильной и независимой и жаждет доказать себе и миру, что она все может сама. <…> И потом вдруг выясняется, что ее фрегат преодолел только половину пути, что встречный северный ветер дует все сильнее и силы уже на исходе. И тогда она надевает другую маску — любящей и преданной жены», — описывает сюжет книги адвокат.

Ранее мы писали о том, что жена Тимура Родригеза язвительно высказалась о разводе с ним после 16 лет брака.