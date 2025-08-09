Адвокаты Полины Дибровой ответили на обвинения со стороны Кати Гордон

Адвокаты Марина Дубровская и Ирина Кузнецова, представляющие интересы Полины Дибровой, обвинили юриста Екатерину Гордон в оскорблениях в адрес их доверительницы. Они пообещали после завершения бракоразводного процесса заняться защитой репутации экс-жены телеведущего Дмитрия Диброва.

«Единственное, чем занята Екатерина — оскорблениями в адрес нашей доверительницы, ее бизнеса и участниц клуба», - приводит слова Дубровской Kp.ru.

При этом она подтвердила слова Гордон о том, что состоит в партнерских отношениях с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы Дмитрия Диброва. Ранее Екатерина заверила, что между Дибровыми якобы существует договоренность, так как они наняли для развода адвокатов, много лет работающих вместе.

Дубровская также подчеркнула, что интересы жены любовника Дибровой Елены Товстик будет представлять адвокат Сиражутдин Атаев. В свою очередь, Гордон ранее объявила, что является официальным юристом Елены.

Напомним, 36-летняя Полина Диброва и 65-летний Дмитрий Дибров разводятся после 16 лет брака. Причиной стали измены Полины с 50-летним другом семьи.

Ранее Катя Гордон отреагировала на откровения любовника Полины Дибровой, пообещавшего отдать обманутой жене при разводе миллиард рублей. Юрист высмеяла Романа Товстика и заверила, что после разразившегося скандала он якобы попытался выкрасть у матери ребенка.