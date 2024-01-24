«Это просто проект»: продюсер рассказал, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN

Композитор, музыкант и экс-продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский рассказал, почему коллеги по сцене не приняли певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. По его мнению, для некоторых представителей российского шоу-бизнеса любой новичок, который пытается встать на их уровень, — это целая трагедия.

При этом Кобылянский выразил сомнение в том, что причиной такого отношения могла стать зависть.

«Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать?» — сказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что единственным человеком в шоу-бизнесе, который протянул руку Дронову, стал Григорий Лепс. Он по-товарищески похлопал молодого артиста по плечу и выразил поддержку.

При этом сам Кобылянский признался, что не воспринимает Ярослава как личность. Для него SHAMAN – это просто проект.

«У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать», - подчеркнул продюсер.

Ранее мы писали, что молодой певец SHAMAN сейчас находится на пике популярности в России. При этом не всем коллегам по шоу-бизнесу он нравится. Певица Ольга Зарубина считает, что звезды недолюбливают талантливых людей, которые имеют сильный и красивый вокал. И причина этому — зависть.