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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2024, 11:20
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«Это просто проект»: продюсер рассказал, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN

Экс-продюсер Лепса не стал скрывать, что считает SHAMAN проектом без личности .
«Это просто проект»: продюсер рассказал, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN

© Starface.ru

Композитор, музыкант и экс-продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский рассказал, почему коллеги по сцене не приняли певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. По его мнению, для некоторых представителей российского шоу-бизнеса любой новичок, который пытается встать на их уровень, — это целая трагедия.

При этом Кобылянский выразил сомнение в том, что причиной такого отношения могла стать зависть.

«Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать?» — сказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что единственным человеком в шоу-бизнесе, который протянул руку Дронову, стал Григорий Лепс. Он по-товарищески похлопал молодого артиста по плечу и выразил поддержку.

При этом сам Кобылянский признался, что не воспринимает Ярослава как личность. Для него SHAMAN – это просто проект.

«У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать», - подчеркнул продюсер.

Ранее мы писали, что молодой певец SHAMAN сейчас находится на пике популярности в России. При этом не всем коллегам по шоу-бизнесу он нравится. Певица Ольга Зарубина считает, что звезды недолюбливают талантливых людей, которые имеют сильный и красивый вокал. И причина этому — зависть.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ярослав Дронов
Григорий Лепс
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