Собчак высказалась о гинекологической патологии

Ксения Собчак дала комментарии по поводу интервью Ивана Охлобыстина, который сравнил женщин с грибницами.

Телеведущая рассказала, что некоторым до сих пор не дает покоя мнение музыканта-авангардиста Сергея Курехина, выдвинувшего сюрреалистичную теорию — «Ленин - гриб». Однако в случае с девушками это выглядит, как гинекологическая патология.

Собчак также осталась недовольна тем, что семью сравнили с матрешкой и посоветовали рожать больше, но не рассказали о пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов.

Ранее мы писали о расставании Богомолова и Собчак.