11:40, 04 марта 2023
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Собчак высказалась о гинекологической патологии
Ксения Собчак прокомментировала гинекологическую патологию, не дающую покоя .
Фото: Starface.ru
Ксения Собчак дала комментарии по поводу интервью Ивана Охлобыстина, который сравнил женщин с грибницами.
Телеведущая рассказала, что некоторым до сих пор не дает покоя мнение музыканта-авангардиста Сергея Курехина, выдвинувшего сюрреалистичную теорию — «Ленин - гриб». Однако в случае с девушками это выглядит, как гинекологическая патология.
Собчак также осталась недовольна тем, что семью сравнили с матрешкой и посоветовали рожать больше, но не рассказали о пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов.
Ранее мы писали о расставании Богомолова и Собчак.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: