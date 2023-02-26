«Скоро разведутся»: в СМИ появилась новая волна слухов о расставании Богомолова и Собчак

Блогер и светская львица Лена Миро поделилась своими соображениями о союзе Богомолов - Собчак.

По её словам, связи такого рода долго продлиться не смогут, и сам Богомолов до сих пор не развёлся только потому, что Ксения Анатольевна ему пока не мешает.

«Слишком у них разные интересы, – пишет у себя в блоге Миро, – он отлично справляется в театре, ему там интересно, а она – классно ведёт свадьбы».

Лена уверена, что совсем скоро настанет тот день, когда блондинка наскучит режиссёру потому как «недовольство происходящим она все равно скрывать не сможет».

Отметим, что Богомолов действительно проводит со своей супругой совсем немного времени. Известно, что даже на пляжный курорт Собчак уже дважды летала без него, в гордом одиночестве.