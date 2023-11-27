Собчак встретилась со своим экс-любовником Джабраиловым на интервью-свидании

Телеведущая Ксения Собчак выпустила новое интервью с неожиданным гостем. Им оказался бизнесмен Умар Джабраилов, с которым у нее в 2000-х годах был бурный роман, обсуждаемый во всех светских СМИ. Сама журналистка призналась, что ждала негатив, приглашая бывшего, но ей было интересно с ним пообщаться.

С Джабраиловым Собчак связывает давняя история. Несколько лет назад их отношения активно обсуждались в прессе. Писали в основном о том, что звезда «Дома-2» пользовалась любовником, ведь у них была существенная разница в возрасте. До брака дело в итоге так и не дошло, и пара распалась. Однако спустя годы артистка вновь встретилась на свидании с Умаром, но уже ради беседы в рамках своего проекта.

По словам Ксении, она предполагала, сколько сплетен поползет, когда она пригласит бывшего на интервью. Сама она, как выяснилось, время, проведенное с бизнесменом, вспоминает исключительно с теплотой.

«Только ленивый не обсуждал нашу разницу в возрасте, его безумные подарки. Но я не раз говорила и повторюсь сейчас: он был красив, умен, успешен, богат. <…> Я уже взрослая женщина, у меня есть семья. Ну а вокруг Умара, увы, огромное количество скандалов», - поделилась Ксения в своем проекте «Осторожно: Собчак».

Журналистка подчеркнула, что не общалась после расставания с бизнесменом долгие годы. А он, как оказалось, времени даром не терял и заводил новые знакомства, в частности с супермоделью Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Правда, подтверждать слухи о романах со звездами он не стал.

Ранее Ксения Собчак призналась, что не стыдится своей «русскости» и любит Россию.