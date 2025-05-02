Сказала «да»: Агата Муцениеце выйдет замуж во второй раз

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что получила предложение руки и сердца от аккордеониста и певца Петра Дранги. Она ответила согласием.

О радостном событии Муцениеце рассказала в соцсетях.

«Я сказала "Да"», - поделилась Агата под фото, на котором позирует с большим букетом и кольцом.

Напомним, 41-летний Дранга не был официально женат ни разу. Музыкант имеет звание заслуженного артиста РФ.

36-летняя Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучым. В браке родились двое детей: сын и дочь.

На днях актрису заподозрили в беременности – на последнем шоу в театре-кабаре у Агаты заметили округлившийся живот. Известно, что она оставляет работу в этом театре. Говорилось, будто это связано с сыном Тимофеем – мальчик стесняется работы матери. Теперь появилась другая версия, почему Муцениеце ушла из кабаре. Сама актриса не комментировала появившиеся слухи о беременности.